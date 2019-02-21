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Матч-центр
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Эмилио Исагирре
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Гондурас
Дата рождения
10 мая 1986 (34) года
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2014/2015
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
Валенсия
1 : 0
Селтик
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
был в запасе
Валенсия
1
Селтик
0
был в запасе
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
Селтик
0 : 2
Валенсия
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Селтик
0
Валенсия
2
минуты: 1' - 90'