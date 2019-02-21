Эмилио Исагирре
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Гондурас
Дата рождения
10 мая 1986 (34) года
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
Валенсия
1 : 0
Селтик
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
был в запасе
Валенсия
1
Селтик
0
был в запасе
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
Селтик
0 : 2
Валенсия
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Селтик
0
Валенсия
2
минуты: 1' - 90'