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Матч-центр
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Уинстон Рид
№2
Защитник
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Новая Зеландия
Дата рождения
3 июля 1988 (31) год
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
22:30
Лестер Сити
4 : 1
Вест Хэм
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
22:30
был в запасе
Лестер Сити
4
Вест Хэм
1
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 1
Эвертон
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Эвертон
1
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
20:30
Вест Хэм
1 : 2
Лестер Сити
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Вест Хэм
1
Лестер Сити
2
был в запасе