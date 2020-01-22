Уинстон Рид
№2
Защитник
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Новая Зеландия
Дата рождения
3 июля 1988 (31) год
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 22:30
Лестер Сити
4 : 1
Вест Хэм
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 22:30
был в запасе
Лестер Сити
4
Вест Хэм
1
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
Вест Хэм
1 : 1
Эвертон
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Эвертон
1
был в запасе
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 20:30
Вест Хэм
1 : 2
Лестер Сити
28.12.2019 28 дек. 2019 сб 20:30
был в запасе
Вест Хэм
1
Лестер Сити
2
был в запасе