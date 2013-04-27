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Эрик Йендришек
№26
Нападающий
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Команда
Энерги
Гражданство
Словакия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
16:30
Бавария
1 : 0
Фрайбург
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
16:30
был в запасе
Бавария
1
Фрайбург
0
был в запасе
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
19:30
Фрайбург
1 : 0
Фортуна
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
19:30
был в запасе
Фрайбург
1
Фортуна
0
был в запасе
2.02.2013
2 февр. 2013
сб
17:30
Хоффенхайм
2 : 1
Фрайбург
2.02.2013
2 февр. 2013
сб
17:30
минуты: 84' - 90'
Хоффенхайм
2
Фрайбург
1
минуты: 84' - 90'
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
20:30
Фрайбург
0 : 0
Байер
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
20:30
был в запасе
Фрайбург
0
Байер
0
был в запасе
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
17:30
Майнц
0 : 0
Фрайбург
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
17:30
был в запасе
Майнц
0
Фрайбург
0
был в запасе
8.12.2012
8 дек. 2012
сб
17:30
Фрайбург
1 : 0
Гройтер Фюрт
8.12.2012
8 дек. 2012
сб
17:30
минуты: 85' - 90'
Фрайбург
1
Гройтер Фюрт
0
минуты: 85' - 90'
1.12.2012
1 дек. 2012
сб
17:30
Аугсбург
1 : 1
Фрайбург
1.12.2012
1 дек. 2012
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
1
Фрайбург
1
был в запасе
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:00
Фрайбург
0 : 2
Бавария
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:00
был в запасе
Фрайбург
0
Бавария
2
был в запасе
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:30
Фрайбург
3 : 0
Штутгарт
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:30
был в запасе
Фрайбург
3
Штутгарт
0
был в запасе
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 2
Фрайбург
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
17:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Фрайбург
2
был в запасе
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
17:30
Фрайбург
0 : 0
Гамбург
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
17:30
минуты: 85' - 90'
Фрайбург
0
Гамбург
0
минуты: 85' - 90'
3.11.2012
3 нояб. 2012
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Фрайбург
3.11.2012
3 нояб. 2012
сб
17:30
минуты: 90' - 90'
Боруссия
1
Фрайбург
1
минуты: 90' - 90'
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
16:30
Фрайбург
0 : 2
Боруссия
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
16:30
минуты: 1' - 61'
Фрайбург
0
Боруссия
2
минуты: 1' - 61'
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
16:30
Вольфсбург
0 : 2
Фрайбург
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
16:30
минуты: 1' - 46'
Вольфсбург
0
Фрайбург
2
минуты: 1' - 46'
6.10.2012
6 окт. 2012
сб
16:30
Фрайбург
3 : 0
Нюрнберг
60'
60'
60'
6.10.2012
6 окт. 2012
сб
16:30
минуты: 1' - 82'
Фрайбург
3
Нюрнберг
0
минуты: 1' - 82'
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:30
Айнтрахт
2 : 1
Фрайбург
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
16:30
был в запасе
Айнтрахт
2
Фрайбург
1
был в запасе
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
21:00
Фрайбург
1 : 2
Вердер
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
21:00
был в запасе
Фрайбург
1
Вердер
2
был в запасе
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
16:30
Фортуна
0 : 0
Фрайбург
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
16:30
был в запасе
Фортуна
0
Фрайбург
0
был в запасе
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:30
Фрайбург
5 : 3
Хоффенхайм
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
16:30
минуты: 1' - 63'
Фрайбург
5
Хоффенхайм
3
минуты: 1' - 63'
1.09.2012
1 сент. 2012
сб
16:30
Байер
2 : 0
Фрайбург
1.09.2012
1 сент. 2012
сб
16:30
минуты: 53' - 90'
Байер
2
Фрайбург
0
минуты: 53' - 90'