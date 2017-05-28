Джамел Месба
№15
Защитник
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Команда
Кротоне
Гражданство
Алжир
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
Кротоне
3 : 1
Лацио
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
минуты: 88' - 90'
Кротоне
3
Лацио
1
минуты: 88' - 90'
21.05.2017 21 мая 2017 вс 16:00
Ювентус
3 : 0
Кротоне
21.05.2017 21 мая 2017 вс 16:00
был в запасе
Ювентус
3
Кротоне
0
был в запасе
14.05.2017 14 мая 2017 вс 16:00
Кротоне
1 : 0
Удинезе
14.05.2017 14 мая 2017 вс 16:00
был в запасе
Кротоне
1
Удинезе
0
был в запасе
7.05.2017 7 мая 2017 вс 16:00
Пескара
0 : 1
Кротоне
7.05.2017 7 мая 2017 вс 16:00
был в запасе
Пескара
0
Кротоне
1
был в запасе
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 16:00
Сампдория
1 : 2
Кротоне
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 16:00
был в запасе
Сампдория
1
Кротоне
2
был в запасе
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
Торино
1 : 1
Кротоне
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
был в запасе
Торино
1
Кротоне
1
был в запасе
9.04.2017 9 апр. 2017 вс 16:00
Кротоне
2 : 1
Интер
9.04.2017 9 апр. 2017 вс 16:00
был в запасе
Кротоне
2
Интер
1
был в запасе
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:00
Кротоне
0 : 1
Фиорентина
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Кротоне
0
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90'
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
Наполи
3 : 0
Кротоне
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
был в запасе
Наполи
3
Кротоне
0
был в запасе
5.03.2017 5 марта 2017 вс 17:00
Кротоне
0 : 0
Сассуоло
5.03.2017 5 марта 2017 вс 17:00
был в запасе
Кротоне
0
Сассуоло
0
был в запасе
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 17:00
Кротоне
1 : 2
Кальяри
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 17:00
был в запасе
Кротоне
1
Кальяри
2
был в запасе
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 20:00
Аталанта
1 : 0
Кротоне
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 20:00
был в запасе
Аталанта
1
Кротоне
0
был в запасе
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 14:30
Кротоне
0 : 2
Рома
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 14:30
минуты: 1' - 55'
Кротоне
0
Рома
2
минуты: 1' - 55'
8.02.2017 8 февр. 2017 ср 20:00
Кротоне
0 : 2
Ювентус
8.02.2017 8 февр. 2017 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Кротоне
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
5.02.2017 5 февр. 2017 вс 20:00
Палермо
1 : 0
Кротоне
5.02.2017 5 февр. 2017 вс 20:00
был в запасе
Палермо
1
Кротоне
0
был в запасе
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 17:00
Удинезе
2 : 0
Кротоне
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 17:00
был в запасе
Удинезе
2
Кротоне
0
был в запасе
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 17:00
Кротоне
1 : 1
Сампдория
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 70'
Кротоне
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 70'
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 17:00
Кротоне
0 : 2
Торино
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Кротоне
0
Торино
2
минуты: 1' - 90'
6.11.2016 6 нояб. 2016 вс 20:00
Интер
3 : 0
Кротоне
14'
14'
14'
6.11.2016 6 нояб. 2016 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Интер
3
Кротоне
0
минуты: 1' - 90'
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 17:00
Кротоне
2 : 0
Кьево
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Кротоне
2
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
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