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Джамел Месба
№15
Защитник
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Команда
Кротоне
Гражданство
Алжир
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
италия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
28.05.2017
28 мая 2017
вс
21:45
Кротоне
3 : 1
Лацио
28.05.2017
28 мая 2017
вс
21:45
минуты: 88' - 90'
Кротоне
3
Лацио
1
минуты: 88' - 90'
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
Ювентус
3 : 0
Кротоне
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Ювентус
3
Кротоне
0
был в запасе
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
Кротоне
1 : 0
Удинезе
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Кротоне
1
Удинезе
0
был в запасе
7.05.2017
7 мая 2017
вс
16:00
Пескара
0 : 1
Кротоне
7.05.2017
7 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Пескара
0
Кротоне
1
был в запасе
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
Сампдория
1 : 2
Кротоне
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Сампдория
1
Кротоне
2
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
Торино
1 : 1
Кротоне
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
был в запасе
Торино
1
Кротоне
1
был в запасе
9.04.2017
9 апр. 2017
вс
16:00
Кротоне
2 : 1
Интер
9.04.2017
9 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Кротоне
2
Интер
1
был в запасе
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:00
Кротоне
0 : 1
Фиорентина
19.03.2017
19 марта 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кротоне
0
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90'
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Наполи
3 : 0
Кротоне
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Наполи
3
Кротоне
0
был в запасе
5.03.2017
5 марта 2017
вс
17:00
Кротоне
0 : 0
Сассуоло
5.03.2017
5 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Кротоне
0
Сассуоло
0
был в запасе
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
Кротоне
1 : 2
Кальяри
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Кротоне
1
Кальяри
2
был в запасе
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
20:00
Аталанта
1 : 0
Кротоне
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
20:00
был в запасе
Аталанта
1
Кротоне
0
был в запасе
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
14:30
Кротоне
0 : 2
Рома
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
14:30
минуты: 1' - 55'
Кротоне
0
Рома
2
минуты: 1' - 55'
8.02.2017
8 февр. 2017
ср
20:00
Кротоне
0 : 2
Ювентус
8.02.2017
8 февр. 2017
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Кротоне
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
5.02.2017
5 февр. 2017
вс
20:00
Палермо
1 : 0
Кротоне
5.02.2017
5 февр. 2017
вс
20:00
был в запасе
Палермо
1
Кротоне
0
был в запасе
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
17:00
Удинезе
2 : 0
Кротоне
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
2
Кротоне
0
был в запасе
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
17:00
Кротоне
1 : 1
Сампдория
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 70'
Кротоне
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 70'
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
Кротоне
0 : 2
Торино
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кротоне
0
Торино
2
минуты: 1' - 90'
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
20:00
Интер
3 : 0
Кротоне
14'
14'
14'
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Интер
3
Кротоне
0
минуты: 1' - 90'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
Кротоне
2 : 0
Кьево
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кротоне
2
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
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