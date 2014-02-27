Анеле Нгонгка
№16
Защитник
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Команда
Гражданство
ЮАР
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
Генк
0 : 2
Анжи
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
минуты: 69' - 90'
Генк
0
Анжи
2
минуты: 69' - 90'
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 20:00
Анжи
0 : 0
Генк
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 20:00
был в запасе
Анжи
0
Генк
0
был в запасе