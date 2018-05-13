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Матч-центр
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Айоделе Аделейе
№8
Защитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2013/2014
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Зенит
6 : 0
СКА-Хабаровск
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
был в запасе
Зенит
6
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
5.05.2018
5 мая 2018
сб
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Краснодар
5.05.2018
5 мая 2018
сб
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Краснодар
1
был в запасе
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
11:30
Уфа
1 : 0
СКА-Хабаровск
36'
36'
36'
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
11:30
минуты: 1' - 64'
Уфа
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 64'
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Динамо
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Динамо
1
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
19:00
Ростов
2 : 0
СКА-Хабаровск
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
19:00
был в запасе
Ростов
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Амкар
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Амкар
2
минуты: 1' - 90'
31.03.2018
31 марта 2018
сб
14:00
Ахмат
0 : 0
СКА-Хабаровск
31.03.2018
31 марта 2018
сб
14:00
был в запасе
Ахмат
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе