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Лента
Матч-центр
Моя команда
Синджи Оказаки
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
16 апр. 1986 (34) года
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
Англия. Премьер-лига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лестер Сити
2
0
1
0
0