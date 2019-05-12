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Матч-центр
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Синджи Оказаки
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
16 апр. 1986 (34) года
Рост
173
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Лестер Сити
0 : 0
Челси
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
минуты: 66' - 90'
Лестер Сити
0
Челси
0
минуты: 66' - 90'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
17:00
Вест Хэм
2 : 2
Лестер Сити
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
17:00
был в запасе
Вест Хэм
2
Лестер Сити
2
был в запасе
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
22:00
Лестер Сити
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
22:00
был в запасе
Лестер Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
17:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 4
Лестер Сити
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
17:00
был в запасе
Хаддерсфилд Таун
1
Лестер Сити
4
был в запасе
30.03.2019
30 марта 2019
сб
18:00
Лестер Сити
2 : 0
Борнмут
30.03.2019
30 марта 2019
сб
18:00
был в запасе
Лестер Сити
2
Борнмут
0
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
18:00
Бернли
1 : 2
Лестер Сити
16.03.2019
16 марта 2019
сб
18:00
был в запасе
Бернли
1
Лестер Сити
2
был в запасе
9.03.2019
9 марта 2019
сб
18:00
Лестер Сити
3 : 1
Фулхэм
9.03.2019
9 марта 2019
сб
18:00
был в запасе
Лестер Сити
3
Фулхэм
1
был в запасе
26.02.2019
26 февр. 2019
вт
22:45
Лестер Сити
2 : 1
Брайтон & Хов
26.02.2019
26 февр. 2019
вт
22:45
был в запасе
Лестер Сити
2
Брайтон & Хов
1
был в запасе
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
20:30
Лестер Сити
1 : 4
Кристал Пэлас
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
20:30
был в запасе
Лестер Сити
1
Кристал Пэлас
4
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
16:30
Тоттенхэм
3 : 1
Лестер Сити
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
16:30
минуты: 88' - 90'
Тоттенхэм
3
Лестер Сити
1
минуты: 88' - 90'
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
17:05
Лестер Сити
0 : 1
Манчестер Юнайтед
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
17:05
минуты: 74' - 90'
Лестер Сити
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 74' - 90'
30.01.2019
30 янв. 2019
ср
23:00
Ливерпуль
1 : 1
Лестер Сити
30.01.2019
30 янв. 2019
ср
23:00
был в запасе
Ливерпуль
1
Лестер Сити
1
был в запасе
1.01.2019
1 янв. 2019
вт
15:30
Эвертон
0 : 1
Лестер Сити
1.01.2019
1 янв. 2019
вт
15:30
был в запасе
Эвертон
0
Лестер Сити
1
был в запасе
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
18:00
Лестер Сити
0 : 1
Кардифф
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
18:00
был в запасе
Лестер Сити
0
Кардифф
1
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
18:00
Лестер Сити
2 : 1
Манчестер Сити
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
18:00
минуты: 88' - 90'
Лестер Сити
2
Манчестер Сити
1
минуты: 88' - 90'
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:00
Челси
0 : 1
Лестер Сити
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:00
был в запасе
Челси
0
Лестер Сити
1
был в запасе
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Лестер Сити
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:00
был в запасе
Кристал Пэлас
1
Лестер Сити
0
был в запасе
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
22:45
Лестер Сити
0 : 2
Тоттенхэм
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
22:45
минуты: 79' - 90'
Лестер Сити
0
Тоттенхэм
2
минуты: 79' - 90'
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
22:45
Фулхэм
1 : 1
Лестер Сити
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
22:45
был в запасе
Фулхэм
1
Лестер Сити
1
был в запасе
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
18:00
Лестер Сити
2 : 0
Уотфорд
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
18:00
был в запасе
Лестер Сити
2
Уотфорд
0
был в запасе
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