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Матч-центр
Моя команда
Ацуто Учида
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
18:30
Дармштадт
2 : 1
Шальке-04
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
18:30
был в запасе
Дармштадт
2
Шальке-04
1
был в запасе