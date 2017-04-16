Ацуто Учида
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 18:30
Дармштадт
2 : 1
Шальке-04
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 18:30
был в запасе
Дармштадт
2
Шальке-04
1
был в запасе