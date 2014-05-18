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Себастьян Фернандес
№30
Нападающий
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
Райо Вальекано
1 : 2
Хетафе
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Райо Вальекано
1
Хетафе
2
минуты: 46' - 90'
10.05.2014
10 мая 2014
сб
21:00
Вильярреал
4 : 0
Райо Вальекано
10.05.2014
10 мая 2014
сб
21:00
был в запасе
Вильярреал
4
Райо Вальекано
0
был в запасе
2.05.2014
2 мая 2014
пт
22:00
Райо Вальекано
0 : 3
Атлетик
2.05.2014
2 мая 2014
пт
22:00
минуты: 68' - 90'
Райо Вальекано
0
Атлетик
3
минуты: 68' - 90'
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
17:00
Гранада
0 : 3
Райо Вальекано
87'
87'
87'
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
17:00
87'
минуты: 65' - 90'
Гранада
0
Райо Вальекано
3
минуты: 65' - 90'
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
18:00
Райо Вальекано
3 : 1
Бетис
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
18:00
минуты: 54' - 90'
Райо Вальекано
3
Бетис
1
минуты: 54' - 90'
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
22:00
Эспаньол
2 : 2
Райо Вальекано
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
22:00
минуты: 89' - 90'
Эспаньол
2
Райо Вальекано
2
минуты: 89' - 90'
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
21:00
Атлетик
2 : 1
Райо Вальекано
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
21:00
был в запасе
Атлетик
2
Райо Вальекано
1
был в запасе
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
17:00
Валенсия
1 : 0
Райо Вальекано
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 60'
Валенсия
1
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 60'
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:00
Севилья
4 : 1
Райо Вальекано
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:00
минуты: 73' - 90'
Севилья
4
Райо Вальекано
1
минуты: 73' - 90'
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
20:00
Малага
5 : 0
Райо Вальекано
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
20:00
минуты: 1' - 69'
Малага
5
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 69'
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
-:-
Райо Вальекано
1 : 2
Леванте
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
-:-
минуты: 70' - 90'
Райо Вальекано
1
Леванте
2
минуты: 70' - 90'
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
22:00
Малага
0 : 1
Барселона
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
22:00
минуты: 76' - 90'
Малага
0
Барселона
1
минуты: 76' - 90'
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
-:-
Валенсия
1 : 0
Малага
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
-:-
минуты: 80' - 90'
Валенсия
1
Малага
0
минуты: 80' - 90'