Венсан Абубакар
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Порту
Гражданство
Камерун
Дата рождения
30 нояб. 1991 (28) лет
Рост
186
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Порту
1 : 3
Байер
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Порту
1
Байер
3
был в запасе