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Матч-центр
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Венсан Абубакар
№9
Нападающий
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Команда
Порту
Гражданство
Камерун
Дата рождения
30 нояб. 1991 (28) лет
Рост
186
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Порту
1 : 3
Байер
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Порту
1
Байер
3
был в запасе