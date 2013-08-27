Михай Рэдуц
№30
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.08.2013 27 авг. 2013 вт 21:45
Легия
2 : 2
ФКСБ
27.08.2013 27 авг. 2013 вт 21:45
был в запасе
Легия
2
ФКСБ
2
был в запасе
21.08.2013 21 авг. 2013 ср 21:45
ФКСБ
1 : 1
Легия
21.08.2013 21 авг. 2013 ср 21:45
был в запасе
ФКСБ
1
Легия
1
был в запасе