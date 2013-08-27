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Лента
Матч-центр
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Михай Рэдуц
№30
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
27.08.2013
27 авг. 2013
вт
21:45
Легия
2 : 2
ФКСБ
27.08.2013
27 авг. 2013
вт
21:45
был в запасе
Легия
2
ФКСБ
2
был в запасе
21.08.2013
21 авг. 2013
ср
21:45
ФКСБ
1 : 1
Легия
21.08.2013
21 авг. 2013
ср
21:45
был в запасе
ФКСБ
1
Легия
1
был в запасе