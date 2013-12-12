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Матч-центр
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Овидиу Дананае
№18
Защитник
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Команда
Университатя
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
россия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
Аполлон
0 : 2
Легия
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Аполлон
0
Легия
2
минуты: 1' - 90'
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
Трабзонспор
4 : 2
Аполлон
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Трабзонспор
4
Аполлон
2
минуты: 1' - 90'
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
23:05
Лацио
2 : 1
Аполлон
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
23:05
был в запасе
Лацио
2
Аполлон
1
был в запасе
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
Аполлон
0 : 0
Лацио
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
был в запасе
Аполлон
0
Лацио
0
был в запасе