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Серхио Альварес
№6
Полузащитник
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Команда
Эйбар
Гражданство
Испания
Дата рождения
23 янв. 1992 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Барселона
5 : 0
Эйбар
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Барселона
5
Эйбар
0
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
16:00
Сельта
0 : 0
Эйбар
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
23:00
Эйбар
2 : 0
Атлетико
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
2
Атлетико
0
минуты: 1' - 90'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:00
Валенсия
1 : 0
Эйбар
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
1
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
Вальядолид
2 : 0
Эйбар
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:30
был в запасе
Вальядолид
2
Эйбар
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
14:00
Эйбар
0 : 3
Барселона
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Эйбар
0
Барселона
3
минуты: 1' - 90'
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
22:00
Бетис
1 : 1
Эйбар
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
22:00
был в запасе
Бетис
1
Эйбар
1
был в запасе
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
20:00
Эйбар
3 : 2
Севилья
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
20:00
был в запасе
Эйбар
3
Севилья
2
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
Леванте
0 : 0
Эйбар
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Леванте
0
Эйбар
0
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
13:00
Эйбар
1 : 2
Эспаньол
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
13:00
был в запасе
Эйбар
1
Эспаньол
2
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
20:00
Атлетико
3 : 2
Эйбар
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
3
Эйбар
2
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
18:00
Осасуна
0 : 0
Эйбар
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Мальорка
2 : 1
Эйбар
72'
72'
72'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
2
Эйбар
1
минуты: 1' - 90'