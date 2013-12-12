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Миккель Бекманн
№26
Нападающий
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
Стандард
1 : 3
Эльфсборг
52'
59'
52'
59'
52'
59'
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
52'
минуты: 1' - 62'
Стандард
1
Эльфсборг
3
минуты: 1' - 62'
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
Эльфсборг
0 : 1
Зальцбург
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
был в запасе
Эльфсборг
0
Зальцбург
1
был в запасе
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
21:00
Эсбьерг
1 : 0
Эльфсборг
30'
30'
30'
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Эсбьерг
1
Эльфсборг
0
минуты: 1' - 90'
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
22:05
Эльфсборг
1 : 1
Стандард
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 76'
Эльфсборг
1
Стандард
1
минуты: 1' - 76'
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
Зальцбург
4 : 0
Эльфсборг
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
4
Эльфсборг
0
минуты: 1' - 90'