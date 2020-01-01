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Лента
Матч-центр
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Якоб Поульсен
№7
Полузащитник
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Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Дания
Дата рождения
7 июля 1983 (36) лет
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
Лига Европы Квалификация - 2019/2020
Команда
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Мидтьюлланд
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