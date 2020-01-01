Якоб Поульсен
№7
Полузащитник
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Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Дания
Дата рождения
7 июля 1983 (36) лет
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Квалификация - 2019/2020
Команда
И
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Мидтьюлланд
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