Якоб Поульсен
№7
Полузащитник
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Команда
Мидтьюлланд
Гражданство
Дания
Дата рождения
7 июля 1983 (36) лет
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.08.2019 8 авг. 2019 чт 21:00
Мидтьюлланд
2 : 4
Рейнджерс
8.08.2019 8 авг. 2019 чт 21:00
был в запасе
Мидтьюлланд
2
Рейнджерс
4
был в запасе