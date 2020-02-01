Джек Робинсон
№18
Защитник
Подписаться
Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 сент. 1993 (26) лет
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 18:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 18:00
был в запасе
Кристал Пэлас
0
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе