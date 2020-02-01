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Лента
Матч-центр
Моя команда
Джек Робинсон
№18
Защитник
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Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 сент. 1993 (26) лет
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Кристал Пэлас
0
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе