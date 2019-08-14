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Матч-центр
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Никита Глушков
№26
Полузащитник
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Команда
Чайка
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 июня 1992 (27) лет
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
20:00
Балтика
2 : 1
Нижний Новгород
64'
64'
64'
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
20:00
64'
минуты: 1' - 90'
Балтика
2
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
Мордовия
0 : 3
Балтика
70'
70'
70'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
70'
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
Балтика
3
минуты: 1' - 90'