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Сергей Лосев
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
15.05.2014
15 мая 2014
чт
16:30
Нефтехимик
5 : 1
Ангушт
15.05.2014
15 мая 2014
чт
16:30
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
5
Ангушт
1
минуты: 1' - 90'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
14:00
Уфа
1 : 1
Нефтехимик
11.05.2014
11 мая 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90'
5.05.2014
5 мая 2014
пн
16:30
Нефтехимик
2 : 1
Химик
5.05.2014
5 мая 2014
пн
16:30
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
2
Химик
1
минуты: 1' - 90'
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
17:30
Шинник
3 : 0
Нефтехимик
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
3
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90'
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
16:00
Нефтехимик
0 : 1
Оренбург
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Нефтехимик
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
7:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90'
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
16:30
Нефтехимик
3 : 2
Енисей
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
16:30
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
3
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
9.04.2014
9 апр. 2014
ср
15:00
Сибирь
2 : 1
Нефтехимик
75'
75'
75'
9.04.2014
9 апр. 2014
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90'
4.04.2014
4 апр. 2014
пт
16:00
Нефтехимик
1 : 0
Сочи
4.04.2014
4 апр. 2014
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
30.03.2014
30 марта 2014
вс
15:00
Мордовия
2 : 2
Нефтехимик
30.03.2014
30 марта 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 90'
23.03.2014
23 марта 2014
вс
13:00
Нефтехимик
2 : 3
Арсенал
23.03.2014
23 марта 2014
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
2
Арсенал
3
минуты: 1' - 90'
17.03.2014
17 марта 2014
пн
13:00
Нефтехимик
2 : 1
Ротор
17.03.2014
17 марта 2014
пн
13:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
2
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
10.03.2014
10 марта 2014
пн
14:00
Торпедо
2 : 1
Нефтехимик
10.03.2014
10 марта 2014
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
2
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
Салют
0 : 0
Нефтехимик
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
был в запасе
Салют
0
Нефтехимик
0
был в запасе
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
13:00
Нефтехимик
0 : 2
Луч
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
0
Луч
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
15:00
Балтика
1 : 0
Нефтехимик
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90'
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
15:00
Нефтехимик
0 : 0
Спартак-Нальчик
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90'
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
15:00
Нефтехимик
1 : 1
Уфа
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
15:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90'
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
14:00
Химик
0 : 0
Нефтехимик
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Химик
0
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90'
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
15:00
Нефтехимик
1 : 2
Шинник
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
15:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Шинник
2
был в запасе
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