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Матч-центр
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Танос Пецос
№25
Полузащитник
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Команда
Вердер
Гражданство
Греция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:30
Гамбург
2 : 2
Вердер
11'
11'
11'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
17:30
минуты: 1' - 45'
Гамбург
2
Вердер
2
минуты: 1' - 45'
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
19:30
Шальке-04
3 : 1
Вердер
43'
43'
43'
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
3
Вердер
1
минуты: 1' - 90'
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
16:30
Вердер
1 : 3
Фрайбург
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
16:30
был в запасе
Вердер
1
Фрайбург
3
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
19:30
Боруссия
4 : 1
Вердер
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
19:30
был в запасе
Боруссия
4
Вердер
1
был в запасе
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:30
Вердер
1 : 2
Аугсбург
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:30
минуты: 82' - 90'
Вердер
1
Аугсбург
2
минуты: 82' - 90'
26.08.2016
26 авг. 2016
пт
21:30
Бавария
6 : 0
Вердер
26.08.2016
26 авг. 2016
пт
21:30
был в запасе
Бавария
6
Вердер
0
был в запасе