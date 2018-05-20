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Симоне Романьоли
№6
Защитник
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Команда
Эмполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2012/2013
2009/2010
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:00
Удинезе
1 : 0
Болонья
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
Болонья
1 : 2
Кьево
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Болонья
1
Кьево
2
был в запасе
5.05.2018
5 мая 2018
сб
21:45
Ювентус
3 : 1
Болонья
5.05.2018
5 мая 2018
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
3
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
Болонья
1 : 2
Милан
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Болонья
1
Милан
2
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
13:30
Кальяри
0 : 0
Болонья
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Кальяри
0
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Сампдория
1 : 0
Болонья
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:00
Болонья
2 : 0
Верона
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Болонья
2
Верона
0
был в запасе
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
16:00
Кротоне
1 : 0
Болонья
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Кротоне
1
Болонья
0
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
13:30
Болонья
1 : 1
Рома
31.03.2018
31 марта 2018
сб
13:30
был в запасе
Болонья
1
Рома
1
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
22:45
Лацио
1 : 1
Болонья
18.03.2018
18 марта 2018
вс
22:45
был в запасе
Лацио
1
Болонья
1
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
Болонья
0 : 1
Аталанта
45'
45'
45'
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
0
Аталанта
1
минуты: 1' - 90'
3.03.2018
3 марта 2018
сб
17:00
СПАЛ
1 : 0
Болонья
3.03.2018
3 марта 2018
сб
17:00
был в запасе
СПАЛ
1
Болонья
0
был в запасе
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
20:00
Болонья
2 : 0
Дженоа
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
Болонья
2 : 1
Сассуоло
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Болонья
2
Сассуоло
1
был в запасе