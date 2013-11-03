Иван Смолкин
№16
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
3.11.2013 3 нояб. 2013 вс 12:00
Уфа
0 : 0
Луч
3.11.2013 3 нояб. 2013 вс 12:00
был в запасе
Уфа
0
Луч
0
был в запасе
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 18:00
Спартак-Нальчик
1 : 3
Луч
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 18:00
был в запасе
Спартак-Нальчик
1
Луч
3
был в запасе
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
Балтика
1 : 0
Луч
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
был в запасе
Балтика
1
Луч
0
был в запасе
7.07.2013 7 июля 2013 вс 16:00
Оренбург
1 : 0
Луч
7.07.2013 7 июля 2013 вс 16:00
был в запасе
Оренбург
1
Луч
0
был в запасе