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Матч-центр
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Иван Смолкин
№16
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2013/2014
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
12:00
Уфа
0 : 0
Луч
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
12:00
был в запасе
Уфа
0
Луч
0
был в запасе
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
Спартак-Нальчик
1 : 3
Луч
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
был в запасе
Спартак-Нальчик
1
Луч
3
был в запасе
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Балтика
1 : 0
Луч
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
был в запасе
Балтика
1
Луч
0
был в запасе
7.07.2013
7 июля 2013
вс
16:00
Оренбург
1 : 0
Луч
7.07.2013
7 июля 2013
вс
16:00
был в запасе
Оренбург
1
Луч
0
был в запасе