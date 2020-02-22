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Лента
Матч-центр
Моя команда
Борха (Борха Гонсалес Томас)
№9
Нападающий
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Команда
Суонси
Гражданство
Испания
Дата рождения
25 авг. 1992 (27) лет
Рост
184
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2016/2017
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 0
Астон Вилла
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
2
Астон Вилла
0
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Астон Вилла
2 : 3
Тоттенхэм
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Астон Вилла
2
Тоттенхэм
3
был в запасе