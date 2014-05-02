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Максим Лепский
№63
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2.05.2014
2 мая 2014
пт
18:00
Ростов
2 : 3
Динамо
2.05.2014
2 мая 2014
пт
18:00
был в запасе
Ростов
2
Динамо
3
был в запасе
8.12.2013
8 дек. 2013
вс
12:30
Ростов
0 : 1
Спартак
8.12.2013
8 дек. 2013
вс
12:30
был в запасе
Ростов
0
Спартак
1
был в запасе
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
19:30
Ростов
1 : 1
Урал
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
19:30
был в запасе
Ростов
1
Урал
1
был в запасе
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
16:00
Амкар
1 : 0
Ростов
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
16:00
был в запасе
Амкар
1
Ростов
0
был в запасе
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
19:30
Ростов
0 : 4
Зенит
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
19:30
был в запасе
Ростов
0
Зенит
4
был в запасе
1.09.2013
1 сент. 2013
вс
19:15
Динамо
1 : 1
Ростов
1.09.2013
1 сент. 2013
вс
19:15
был в запасе
Динамо
1
Ростов
1
был в запасе
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
19:00
Ростов
4 : 0
Волга
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
19:00
был в запасе
Ростов
4
Волга
0
был в запасе
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
19:00
Анжи
0 : 1
Ростов
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
19:00
был в запасе
Анжи
0
Ростов
1
был в запасе
27.07.2013
27 июля 2013
сб
19:00
Ростов
3 : 0
Томь
27.07.2013
27 июля 2013
сб
19:00
был в запасе
Ростов
3
Томь
0
был в запасе
21.07.2013
21 июля 2013
вс
19:00
Ростов
2 : 2
Краснодар
21.07.2013
21 июля 2013
вс
19:00
был в запасе
Ростов
2
Краснодар
2
был в запасе