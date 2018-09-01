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Марат Шайморданов
№14
Полузащитник
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 апр. 1992 (28) лет
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
16:00
Шинник
1 : 0
Нижний Новгород
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 90'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
Балтика
1 : 0
Шинник
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
минуты: 54' - 90'
Балтика
1
Шинник
0
минуты: 54' - 90'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
16:00
Шинник
1 : 0
Зенит-2
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
16:00
минуты: 1' - 63'
Шинник
1
Зенит-2
0
минуты: 1' - 63'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
Шинник
0 : 0
Ротор
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
Шинник
0
Ротор
0
минуты: 46' - 90'
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
17:00
Шинник
0 : 1
Химки
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
17:00
минуты: 56' - 90'
Шинник
0
Химки
1
минуты: 56' - 90'
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
Факел
3 : 0
Шинник
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 46' - 90'
Факел
3
Шинник
0
минуты: 46' - 90'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:30
Авангард
1 : 2
Шинник
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:30
минуты: 77' - 90'
Авангард
1
Шинник
2
минуты: 77' - 90'