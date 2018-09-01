Марат Шайморданов
№14
Полузащитник
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 апр. 1992 (28) лет
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 16:00
Шинник
1 : 0
Нижний Новгород
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 90'
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 18:00
Балтика
1 : 0
Шинник
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 18:00
минуты: 54' - 90'
Балтика
1
Шинник
0
минуты: 54' - 90'
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:00
Шинник
1 : 0
Зенит-2
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:00
минуты: 1' - 63'
Шинник
1
Зенит-2
0
минуты: 1' - 63'
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 16:00
Шинник
0 : 0
Ротор
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 16:00
минуты: 46' - 90'
Шинник
0
Ротор
0
минуты: 46' - 90'
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 17:00
Шинник
0 : 1
Химки
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 17:00
минуты: 56' - 90'
Шинник
0
Химки
1
минуты: 56' - 90'
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 18:00
Факел
3 : 0
Шинник
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 18:00
минуты: 46' - 90'
Факел
3
Шинник
0
минуты: 46' - 90'
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:30
Авангард
1 : 2
Шинник
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:30
минуты: 77' - 90'
Авангард
1
Шинник
2
минуты: 77' - 90'