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Евгений Скобликов
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2014/2015
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
был в запасе
24.05.2015
24 мая 2015
вс
8:00
Сахалин
2 : 1
Луч
24.05.2015
24 мая 2015
вс
8:00
минуты: 63' - 90'
Сахалин
2
Луч
1
минуты: 63' - 90'
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:00
Енисей
2 : 0
Луч
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:00
был в запасе
Енисей
2
Луч
0
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
10:00
Луч
0 : 1
Енисей
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
10:00
минуты: 1' - 20'
Луч
0
Енисей
1
минуты: 1' - 20'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
Сочи
0 : 2
Луч
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
12:00
минуты: 69' - 90'
Сочи
0
Луч
2
минуты: 69' - 90'
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
9:00
Луч
1 : 3
Волга
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
9:00
был в запасе
Луч
1
Волга
3
был в запасе
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
10:00
Луч
2 : 1
Сибирь
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
10:00
был в запасе
Луч
2
Сибирь
1
был в запасе
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:30
Тюмень
0 : 1
Луч
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:30
минуты: 76' - 90'
Тюмень
0
Луч
1
минуты: 76' - 90'
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
9:00
Луч
4 : 1
Тосно
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
9:00
минуты: 1' - 40'
Луч
4
Тосно
1
минуты: 1' - 40'
27.07.2014
27 июля 2014
вс
15:00
Томь
3 : 1
Луч
27.07.2014
27 июля 2014
вс
15:00
минуты: 74' - 90'
Томь
3
Луч
1
минуты: 74' - 90'
19.07.2014
19 июля 2014
сб
9:00
Луч
0 : 1
Сокол
19.07.2014
19 июля 2014
сб
9:00
минуты: 79' - 90'
Луч
0
Сокол
1
минуты: 79' - 90'