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Илья Кутепов
№29
Защитник
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Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 июля 1993 (26) лет
Рост
191
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
россия. фнл
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Спартак
10
0
0
4
0