Илья Кутепов
№29
Защитник
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Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 июля 1993 (26) лет
Рост
191
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Спартак
10
0
0
4
0