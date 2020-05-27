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Симон Теродде
№9
Нападающий
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Команда
Кельн
Гражданство
Германия
Дата рождения
2 марта 1988 (32) года
Рост
192
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2010/2011
2009/2010
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Хоффенхайм
3 : 1
Кельн
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
минуты: 82' - 90'
Хоффенхайм
3
Кельн
1
минуты: 82' - 90'
24.05.2020
24 мая 2020
вс
19:00
Кельн
2 : 2
Фортуна
24.05.2020
24 мая 2020
вс
19:00
минуты: 90' - 90'
Кельн
2
Фортуна
2
минуты: 90' - 90'
17.05.2020
17 мая 2020
вс
16:30
Кельн
2 : 2
Майнц
17.05.2020
17 мая 2020
вс
16:30
минуты: 83' - 90'
Кельн
2
Майнц
2
минуты: 83' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
Кельн
3 : 0
Шальке-04
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Кельн
3
Шальке-04
0
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Герта
0 : 5
Кельн
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Герта
0
Кельн
5
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:30
Кельн
1 : 4
Бавария
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:30
был в запасе
Кельн
1
Бавария
4
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:30
Кельн
4 : 0
Фрайбург
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:30
был в запасе
Кельн
4
Фрайбург
0
был в запасе
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
Боруссия
5 : 1
Кельн
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:30
был в запасе
Боруссия
5
Кельн
1
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Кельн
3 : 1
Вольфсбург
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
был в запасе
Кельн
3
Вольфсбург
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Кельн
1 : 0
Вердер
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Кельн
1
Вердер
0
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Айнтрахт
2 : 4
Кельн
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
минуты: 90' - 90'
Айнтрахт
2
Кельн
4
минуты: 90' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Кельн
2 : 0
Байер
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Кельн
2
Байер
0
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:30
Унион
2 : 0
Кельн
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Кельн
1 : 1
Аугсбург
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
РБ Лейпциг
4 : 1
Кельн
89'
89'
89'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
4
Кельн
1
был в запасе
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:30
Кельн
1 : 2
Хоффенхайм
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
1
Хоффенхайм
2
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:30
Фортуна
2 : 0
Кельн
27'
27'
27'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Фортуна
2
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:30
Майнц
3 : 1
Кельн
14'
14'
14'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:30
14'
минуты: 1' - 90'
Майнц
3
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Кельн
3 : 0
Падерборн
8'
8'
8'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
8'
минуты: 1' - 90'
Кельн
3
Падерборн
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
Шальке-04
1 : 1
Кельн
67'
67'
67'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Кельн
1
минуты: 1' - 90'
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