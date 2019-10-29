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Лента
Матч-центр
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Райнхольд Ябо
№10
Полузащитник
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Команда
Арминия
Гражданство
Германия
Дата рождения
10 февр. 1992 (28) лет
Рост
175
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
22:45
Арминия
2 : 3
Шальке-04
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Арминия
2
Шальке-04
3
минуты: 1' - 90'