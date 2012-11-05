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Иван Родин
№87
Полузащитник
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Команда
Калуга
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
Сезон:
2012/2013
5.11.2012
5 нояб. 2012
пн
13:00
Торпедо
2 : 3
Нефтехимик
56'
56'
56'
5.11.2012
5 нояб. 2012
пн
13:00
56'
минуты: 46' - 90'
Торпедо
2
Нефтехимик
3
минуты: 46' - 90'
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
13:00
Торпедо
2 : 2
Уфа
82'
82'
82'
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
13:00
82'
минуты: 63' - 90'
Торпедо
2
Уфа
2
минуты: 63' - 90'
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
13:00
Химки
2 : 4
Торпедо
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
13:00
был в запасе
Химки
2
Торпедо
4
был в запасе
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
14:00
Торпедо
1 : 1
Сибирь
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
9.10.2012
9 окт. 2012
вт
16:00
Томь
2 : 1
Торпедо
9.10.2012
9 окт. 2012
вт
16:00
минуты: 1' - 68'
Томь
2
Торпедо
1
минуты: 1' - 68'
1.10.2012
1 окт. 2012
пн
19:00
Торпедо
0 : 0
Ротор
1.10.2012
1 окт. 2012
пн
19:00
минуты: 69' - 90'
Торпедо
0
Ротор
0
минуты: 69' - 90'
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Салют
1 : 1
Торпедо
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
19:00
Торпедо
1 : 0
Сочи
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
17:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Торпедо
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
2
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
19:00
Торпедо
0 : 0
СКА-Хабаровск
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
19:00
минуты: 1' - 73'
Торпедо
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 73'
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
15:00
Новокузнецк
1 : 3
Торпедо
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
15:00
минуты: 18' - 90'
Новокузнецк
1
Торпедо
3
минуты: 18' - 90'
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
17:00
Торпедо
0 : 0
Енисей
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
17:00
минуты: 87' - 90'
Торпедо
0
Енисей
0
минуты: 87' - 90'
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
16:00
Урал
3 : 0
Торпедо
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
16:00
минуты: 69' - 90'
Урал
3
Торпедо
0
минуты: 69' - 90'
6.08.2012
6 авг. 2012
пн
18:00
Торпедо
1 : 0
Шинник
6.08.2012
6 авг. 2012
пн
18:00
минуты: 61' - 90'
Торпедо
1
Шинник
0
минуты: 61' - 90'
30.07.2012
30 июля 2012
пн
19:00
Нефтехимик
2 : 0
Торпедо
30.07.2012
30 июля 2012
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
16.07.2012
16 июля 2012
пн
15:00
Уфа
3 : 0
Торпедо
16.07.2012
16 июля 2012
пн
15:00
минуты: 1' - 76'
Уфа
3
Торпедо
0
минуты: 1' - 76'
10.07.2012
10 июля 2012
вт
18:00
Торпедо
1 : 1
Балтика
10.07.2012
10 июля 2012
вт
18:00
минуты: 1' - 46'
Торпедо
1
Балтика
1
минуты: 1' - 46'