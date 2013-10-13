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Максим Кирсанов
№11
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
13:00
Сочи
0 : 0
Ротор
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
13:00
минуты: 1' - 34'
Сочи
0
Ротор
0
минуты: 1' - 34'
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
17:00
Салют
1 : 1
Сочи
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
17:00
минуты: 1' - 54'
Салют
1
Сочи
1
минуты: 1' - 54'
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
16:00
Сочи
1 : 1
Луч
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Луч
1
минуты: 1' - 90'
27.09.2013
27 сент. 2013
пт
16:00
Сочи
0 : 3
Нефтехимик
27.09.2013
27 сент. 2013
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Нефтехимик
3
минуты: 1' - 90'
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
16:00
Ангушт
2 : 0
Сочи
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
16:00
минуты: 1' - 83'
Ангушт
2
Сочи
0
минуты: 1' - 83'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
17:00
Сочи
2 : 0
Уфа
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Химик
1 : 2
Сочи
13'
13'
13'
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Химик
1
Сочи
2
минуты: 1' - 90'
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
17:30
Сочи
0 : 0
Шинник
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
16:00
Оренбург
2 : 1
Сочи
14'
42'
14'
42'
14'
42'
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
16:00
14'
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
17:00
Сочи
0 : 0
СКА-Хабаровск
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
28.07.2013
28 июля 2013
вс
14:00
Енисей
2 : 1
Сочи
28.07.2013
28 июля 2013
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
Сочи
1 : 0
Сибирь
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
минуты: 1' - 60'
Сочи
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 60'
18.07.2013
18 июля 2013
чт
18:00
Сочи
0 : 0
Спартак-Нальчик
18.07.2013
18 июля 2013
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90'
13.07.2013
13 июля 2013
сб
17:00
Мордовия
4 : 1
Сочи
13.07.2013
13 июля 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
4
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
7.07.2013
7 июля 2013
вс
15:00
Сочи
0 : 1
Арсенал
7.07.2013
7 июля 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'