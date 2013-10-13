Максим Кирсанов
№11
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 13:00
Сочи
0 : 0
Ротор
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 13:00
минуты: 1' - 34'
Сочи
0
Ротор
0
минуты: 1' - 34'
7.10.2013 7 окт. 2013 пн 17:00
Салют
1 : 1
Сочи
7.10.2013 7 окт. 2013 пн 17:00
минуты: 1' - 54'
Салют
1
Сочи
1
минуты: 1' - 54'
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 16:00
Сочи
1 : 1
Луч
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 16:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Луч
1
минуты: 1' - 90'
27.09.2013 27 сент. 2013 пт 16:00
Сочи
0 : 3
Нефтехимик
27.09.2013 27 сент. 2013 пт 16:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Нефтехимик
3
минуты: 1' - 90'
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 16:00
Ангушт
2 : 0
Сочи
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 16:00
минуты: 1' - 83'
Ангушт
2
Сочи
0
минуты: 1' - 83'
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 17:00
Сочи
2 : 0
Уфа
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
Химик
1 : 2
Сочи
13'
13'
13'
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Химик
1
Сочи
2
минуты: 1' - 90'
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 17:30
Сочи
0 : 0
Шинник
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 17:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
7.08.2013 7 авг. 2013 ср 16:00
Оренбург
2 : 1
Сочи
14'
42'
14'
42'
14'
42'
7.08.2013 7 авг. 2013 ср 16:00
14'
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
2.08.2013 2 авг. 2013 пт 17:00
Сочи
0 : 0
СКА-Хабаровск
2.08.2013 2 авг. 2013 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
28.07.2013 28 июля 2013 вс 14:00
Енисей
2 : 1
Сочи
28.07.2013 28 июля 2013 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
Сочи
1 : 0
Сибирь
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
минуты: 1' - 60'
Сочи
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 60'
18.07.2013 18 июля 2013 чт 18:00
Сочи
0 : 0
Спартак-Нальчик
18.07.2013 18 июля 2013 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90'
13.07.2013 13 июля 2013 сб 17:00
Мордовия
4 : 1
Сочи
13.07.2013 13 июля 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
4
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
7.07.2013 7 июля 2013 вс 15:00
Сочи
0 : 1
Арсенал
7.07.2013 7 июля 2013 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'