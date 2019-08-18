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Лента
Матч-центр
Моя команда
Алексей Пугин
№17
Полузащитник
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Команда
Балтика
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 марта 1987 (33) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2013/2014
2012/2013
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
Ротор
2 : 3
Шинник
15'
15'
15'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
15'
минуты: 1' - 90'
Ротор
2
Шинник
3
минуты: 1' - 90'