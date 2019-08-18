Алексей Пугин
№17
Полузащитник
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Команда
Балтика
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 марта 1987 (33) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 18:00
Ротор
2 : 3
Шинник
15'
15'
15'
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 18:00
15'
минуты: 1' - 90'
Ротор
2
Шинник
3
минуты: 1' - 90'