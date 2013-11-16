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Артем Сиваев
№9
Нападающий
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Команда
Коломна
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
16.11.2013
16 нояб. 2013
сб
13:30
Краснодар
3 : 2
Рязань
43'
90'
43'
90'
43'
90'
16.11.2013
16 нояб. 2013
сб
13:30
43'
минуты: 1' - 90'
Краснодар
3
Рязань
2
минуты: 1' - 90'
31.10.2013
31 окт. 2013
чт
16:00
Рязань
2(4) : 2(2)
Кубань
84'
84'
84'
31.10.2013
31 окт. 2013
чт
16:00
84'
минуты: 1' - 90'
Рязань
2(4)
Кубань
2(2)
минуты: 1' - 90'