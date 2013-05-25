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Девико Хинчагов
№77
Полузащитник
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Команда
СКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2012/2013
25.05.2013
25 мая 2013
сб
13:00
Томь
3 : 0
Ротор
25.05.2013
25 мая 2013
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Томь
3
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
20.05.2013
20 мая 2013
пн
13:00
Сочи
0 : 3
Ротор
20.05.2013
20 мая 2013
пн
13:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Ротор
3
минуты: 1' - 90'
13.05.2013
13 мая 2013
пн
17:30
Ротор
0 : 1
Салют
69'
69'
69'
13.05.2013
13 мая 2013
пн
17:30
минуты: 63' - 90'
Ротор
0
Салют
1
минуты: 63' - 90'
7.05.2013
7 мая 2013
вт
18:00
Волгарь
1 : 0
Ротор
7.05.2013
7 мая 2013
вт
18:00
был в запасе
Волгарь
1
Ротор
0
был в запасе
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
18:00
Ротор
0 : 0
Торпедо
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
18:00
был в запасе
Ротор
0
Торпедо
0
был в запасе
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
19:00
Ротор
2 : 0
Сибирь
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
18:00
Ротор
2 : 0
Сочи
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
18:00
Салют
1 : 0
Ротор
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
18:00
был в запасе
Салют
1
Ротор
0
был в запасе
1.10.2012
1 окт. 2012
пн
19:00
Торпедо
0 : 0
Ротор
37'
37'
37'
1.10.2012
1 окт. 2012
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Ротор
0 : 1
Спартак-Нальчик
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
0
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Ротор
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
7:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
17:00
Ротор
1 : 0
Новокузнецк
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
17:00
был в запасе
Ротор
1
Новокузнецк
0
был в запасе
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
14:00
Енисей
0 : 0
Ротор
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
14:00
минуты: 85' - 90'
Енисей
0
Ротор
0
минуты: 85' - 90'
7.08.2012
7 авг. 2012
вт
19:00
Ротор
0 : 1
Уфа
7.08.2012
7 авг. 2012
вт
19:00
был в запасе
Ротор
0
Уфа
1
был в запасе
30.07.2012
30 июля 2012
пн
19:00
Балтика
0 : 1
Ротор
30.07.2012
30 июля 2012
пн
19:00
был в запасе
Балтика
0
Ротор
1
был в запасе