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Адам Вишняков
№18
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
2.05.2010
2 мая 2010
вс
18:00
Ротор
1 : 0
Шинник
2.05.2010
2 мая 2010
вс
18:00
был в запасе
Ротор
1
Шинник
0
был в запасе
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
Волгарь
0 : 1
Шинник
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
минуты: 90' - 90'
Волгарь
0
Шинник
1
минуты: 90' - 90'
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
16:00
Шинник
0 : 0
Мордовия
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
16:00
был в запасе
Шинник
0
Мордовия
0
был в запасе