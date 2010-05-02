Адам Вишняков
№18
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
2.05.2010 2 мая 2010 вс 18:00
Ротор
1 : 0
Шинник
2.05.2010 2 мая 2010 вс 18:00
был в запасе
Ротор
1
Шинник
0
был в запасе
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 17:30
Волгарь
0 : 1
Шинник
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 17:30
минуты: 90' - 90'
Волгарь
0
Шинник
1
минуты: 90' - 90'
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 16:00
Шинник
0 : 0
Мордовия
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 16:00
был в запасе
Шинник
0
Мордовия
0
был в запасе