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Александр Намашко
№6
Полузащитник
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Команда
Сперанца
Гражданство
Молдова
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
8.05.2012
8 мая 2012
вт
15:00
Сибирь
1 : 1
Торпедо
8.05.2012
8 мая 2012
вт
15:00
был в запасе
Сибирь
1
Торпедо
1
был в запасе
3.05.2012
3 мая 2012
чт
17:30
Шинник
1 : 0
Торпедо
3.05.2012
3 мая 2012
чт
17:30
был в запасе
Шинник
1
Торпедо
0
был в запасе
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
13:00
Торпедо
2 : 6
Урал
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
13:00
минуты: 1' - 55'
Торпедо
2
Урал
6
минуты: 1' - 55'
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
18:30
Динамо
1 : 1
Торпедо
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
18:30
минуты: 52' - 90'
Динамо
1
Торпедо
1
минуты: 52' - 90'
19.04.2012
19 апр. 2012
чт
13:00
Торпедо
0 : 0
Мордовия
19.04.2012
19 апр. 2012
чт
13:00
был в запасе
Торпедо
0
Мордовия
0
был в запасе
4.04.2012
4 апр. 2012
ср
18:00
Торпедо
1 : 1
Сибирь
4.04.2012
4 апр. 2012
ср
18:00
был в запасе
Торпедо
1
Сибирь
1
был в запасе
20.03.2012
20 марта 2012
вт
15:30
Торпедо
2 : 3
Динамо
20.03.2012
20 марта 2012
вт
15:30
был в запасе
Торпедо
2
Динамо
3
был в запасе
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
18:00
Торпедо
2 : 0
КАМАЗ
90'
90'
90'
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
18:00
минуты: 90' - 90'
Торпедо
2
КАМАЗ
0
минуты: 90' - 90'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
Волгарь
0 : 0
Торпедо
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
был в запасе
Волгарь
0
Торпедо
0
был в запасе
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
18:00
Торпедо
1 : 0
Луч
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
18:00
был в запасе
Торпедо
1
Луч
0
был в запасе
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
18:00
Торпедо
2 : 0
Факел
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
18:00
минуты: 90' - 90'
Торпедо
2
Факел
0
минуты: 90' - 90'
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
19:00
Балтика
0 : 3
Торпедо
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
19:00
минуты: 90' - 90'
Балтика
0
Торпедо
3
минуты: 90' - 90'
1.09.2011
1 сент. 2011
чт
18:00
Торпедо
0 : 1
Урал
44'
44'
44'
1.09.2011
1 сент. 2011
чт
18:00
минуты: 1' - 46'
Торпедо
0
Урал
1
минуты: 1' - 46'
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
17:30
Шинник
0 : 4
Торпедо
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
17:30
минуты: 90' - 90'
Шинник
0
Торпедо
4
минуты: 90' - 90'
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
18:00
Динамо
0 : 3
Торпедо
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
18:00
минуты: 82' - 90'
Динамо
0
Торпедо
3
минуты: 82' - 90'
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
19:00
Торпедо
1 : 1
Сибирь
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
19:00
минуты: 1' - 85'
Торпедо
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 85'
11.07.2011
11 июля 2011
пн
18:00
Торпедо
4 : 0
Балтика
11.07.2011
11 июля 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 55'
Торпедо
4
Балтика
0
минуты: 1' - 55'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
Торпедо
1 : 1
Торпедо
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 58'
Торпедо
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 58'
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:00
Мордовия
2 : 0
Торпедо
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:00
КАМАЗ
3 : 2
Торпедо
68'
68'
68'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
17:00
минуты: 1' - 74'
КАМАЗ
3
Торпедо
2
минуты: 1' - 74'
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