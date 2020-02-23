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Рауль Гарсия
№6
Защитник
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 нояб. 1989 (30) лет
Рост
175
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
18:00
Вальядолид
2 : 1
Эспаньол
88'
88'
88'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
23:00
Гранада
2 : 1
Вальядолид
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
2
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
Вальядолид
1 : 1
Вильярреал
78'
78'
78'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
1
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
Мальорка
0 : 1
Вальядолид
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Мальорка
0
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
Вальядолид
0 : 1
Реал
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Реал
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:30
Севилья
2 : 0
Хетафе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
Хетафе
2 : 0
Леганес
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
Хетафе
1 : 1
Алавес
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
был в запасе
Хетафе
1
Алавес
1
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
23:00
Атлетико
1 : 0
Хетафе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
23:00
минуты: 46' - 90'
Атлетико
1
Хетафе
0
минуты: 46' - 90'