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Матч-центр
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Валерий Почивалин
№26
Защитник
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Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 апр. 1992 (28) лет
Рост
178
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
Сезон:
2019/2020
2013/2014
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
21:30
Сочи
0 : 0
Уфа
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
21:30
был в запасе
Сочи
0
Уфа
0
был в запасе
27.07.2019
27 июля 2019
сб
19:00
Краснодар
3 : 0
Сочи
27.07.2019
27 июля 2019
сб
19:00
был в запасе
Краснодар
3
Сочи
0
был в запасе
21.07.2019
21 июля 2019
вс
21:30
Сочи
0 : 2
Зенит
21.07.2019
21 июля 2019
вс
21:30
был в запасе
Сочи
0
Зенит
2
был в запасе
13.07.2019
13 июля 2019
сб
19:00
Спартак
1 : 0
Сочи
13.07.2019
13 июля 2019
сб
19:00
был в запасе
Спартак
1
Сочи
0
был в запасе