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Заурбек Камболов
№9
Полузащитник
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Команда
Алания
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2014/2015
2013/2014
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
был в запасе
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
Крылья Советов
1 : 0
СКА-Хабаровск
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
минуты: 40' - 90'
Крылья Советов
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 40' - 90'
16.05.2015
16 мая 2015
сб
6:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Енисей
16.05.2015
16 мая 2015
сб
6:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
3
Енисей
1
был в запасе
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:00
Сочи
1 : 2
СКА-Хабаровск
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:00
был в запасе
Сочи
1
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
Волгарь
4 : 0
СКА-Хабаровск
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
был в запасе
Волгарь
4
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волга
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Волга
1
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
Балтика
1 : 1
СКА-Хабаровск
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
был в запасе
Балтика
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
16:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Анжи
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
СКА-Хабаровск
1
Анжи
1
минуты: 1' - 46'
29.03.2015
29 марта 2015
вс
16:00
Шинник
2 : 0
СКА-Хабаровск
29.03.2015
29 марта 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 68'
Шинник
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 68'
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Сибирь
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Сибирь
0
минуты: 46' - 90'
18.03.2015
18 марта 2015
ср
17:00
Тюмень
2 : 0
СКА-Хабаровск
18.03.2015
18 марта 2015
ср
17:00
минуты: 46' - 90'
Тюмень
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 46' - 90'
14.03.2015
14 марта 2015
сб
16:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Тосно
14.03.2015
14 марта 2015
сб
16:00
минуты: 71' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Тосно
2
минуты: 71' - 90'
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Тюмень
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
7:00
минуты: 68' - 71'
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
1
минуты: 68' - 71'
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
16:00
Тосно
2 : 0
СКА-Хабаровск
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 3
Томь
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
7:00
минуты: 46' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Томь
3
минуты: 46' - 90'
27.07.2014
27 июля 2014
вс
18:00
Сокол
2 : 2
СКА-Хабаровск
90'
90'
90'
27.07.2014
27 июля 2014
вс
18:00
минуты: 74' - 90'
Сокол
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 74' - 90'
19.07.2014
19 июля 2014
сб
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Химик
19.07.2014
19 июля 2014
сб
7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Химик
1
был в запасе
12.07.2014
12 июля 2014
сб
19:00
Сахалин
1 : 0
СКА-Хабаровск
12.07.2014
12 июля 2014
сб
19:00
был в запасе
Сахалин
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
6.07.2014
6 июля 2014
вс
10:00
Луч
1 : 1
СКА-Хабаровск
6.07.2014
6 июля 2014
вс
10:00
был в запасе
Луч
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе