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Ирье Елисее
№20
Полузащитник
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Команда
Транс
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
Мордовия
2 : 0
Волга
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Мордовия
2
Волга
0
был в запасе
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
18:00
Мордовия
1 : 2
КАМАЗ
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
18:00
был в запасе
Мордовия
1
КАМАЗ
2
был в запасе
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
18:00
Кубань
0 : 2
Мордовия
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
18:00
был в запасе
Кубань
0
Мордовия
2
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
15:00
Химки
0 : 3
Мордовия
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
15:00
был в запасе
Химки
0
Мордовия
3
был в запасе
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
17:00
Авангард
1 : 1
Мордовия
40'
40'
40'
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Авангард
1
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
17:30
Салют
1 : 1
Мордовия
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:00
Мордовия
1 : 1
Волгарь
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:00
минуты: 65' - 90'
Мордовия
1
Волгарь
1
минуты: 65' - 90'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Мордовия
3 : 1
Ротор
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
был в запасе
Мордовия
3
Ротор
1
был в запасе
3.09.2010
3 сент. 2010
пт
19:00
Краснодар
4 : 1
Мордовия
55'
55'
55'
3.09.2010
3 сент. 2010
пт
19:00
минуты: 1' - 78'
Краснодар
4
Мордовия
1
минуты: 1' - 78'
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
17:00
Мордовия
3 : 2
Динамо
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
17:00
был в запасе
Мордовия
3
Динамо
2
был в запасе
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
17:00
Мордовия
1 : 0
Шинник
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
17:00
был в запасе
Мордовия
1
Шинник
0
был в запасе
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
12:00
Сочи
1 : 3
Мордовия
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
12:00
минуты: 86' - 90'
Сочи
1
Мордовия
3
минуты: 86' - 90'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
Балтика
2 : 2
Мордовия
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
был в запасе
Балтика
2
Мордовия
2
был в запасе
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
Мордовия
1 : 1
Урал
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Урал
1
минуты: 1' - 90'
9.07.2010
9 июля 2010
пт
18:00
Волга
3 : 0
Мордовия
55'
55'
55'
9.07.2010
9 июля 2010
пт
18:00
минуты: 46' - 90'
Волга
3
Мордовия
0
минуты: 46' - 90'
6.07.2010
6 июля 2010
вт
17:00
КАМАЗ
2 : 1
Мордовия
6.07.2010
6 июля 2010
вт
17:00
минуты: 88' - 90'
КАМАЗ
2
Мордовия
1
минуты: 88' - 90'
26.06.2010
26 июня 2010
сб
17:00
Мордовия
3 : 0
Кубань
26.06.2010
26 июня 2010
сб
17:00
был в запасе
Мордовия
3
Кубань
0
был в запасе
23.06.2010
23 июня 2010
ср
17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
23.06.2010
23 июня 2010
ср
17:00
минуты: 1' - 55'
Мордовия
2
Химки
1
минуты: 1' - 55'
15.06.2010
15 июня 2010
вт
11:00
Луч
2 : 0
Мордовия
15.06.2010
15 июня 2010
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
4.06.2010
4 июня 2010
пт
17:00
Мордовия
0 : 1
Авангард
4.06.2010
4 июня 2010
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
Авангард
1
минуты: 1' - 90'
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