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Хосе Мануэль Катала
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
испания. кубок
Сезон:
2013/2014
2010/2011
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
Аполлон
0 : 2
Легия
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 62'
Аполлон
0
Легия
2
минуты: 1' - 62'
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
Трабзонспор
4 : 2
Аполлон
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
был в запасе
Трабзонспор
4
Аполлон
2
был в запасе
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
23:05
Лацио
2 : 1
Аполлон
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
23:05
был в запасе
Лацио
2
Аполлон
1
был в запасе
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
Аполлон
0 : 0
Лацио
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
был в запасе
Аполлон
0
Лацио
0
был в запасе
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
20:00
Легия
0 : 1
Аполлон
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 89' - 90'
Легия
0
Аполлон
1
минуты: 89' - 90'
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
Аполлон
1 : 2
Трабзонспор
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
был в запасе
Аполлон
1
Трабзонспор
2
был в запасе