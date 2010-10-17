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Матч-центр
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Дмитрий Кузнецов
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:30
Крылья Советов
1 : 1
Сибирь
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
14:15
Крылья Советов
2 : 0
Спартак-Нальчик
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
14:15
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90'
7.08.2010
7 авг. 2010
сб
20:00
Крылья Советов
0 : 0
Локомотив
7.08.2010
7 авг. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'