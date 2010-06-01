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Руслан Валеев
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
1.06.2010
1 июня 2010
вт
17:30
Шинник
0 : 0
Химки
1.06.2010
1 июня 2010
вт
17:30
минуты: 83' - 90'
Шинник
0
Химки
0
минуты: 83' - 90'
24.05.2010
24 мая 2010
пн
11:00
Луч
3 : 1
Шинник
24.05.2010
24 мая 2010
пн
11:00
был в запасе
Луч
3
Шинник
1
был в запасе
21.05.2010
21 мая 2010
пт
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 3
Шинник
21.05.2010
21 мая 2010
пт
11:00
минуты: 26' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Шинник
3
минуты: 26' - 90'
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:30
Шинник
2 : 0
Авангард
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:30
минуты: 72' - 90'
Шинник
2
Авангард
0
минуты: 72' - 90'
10.05.2010
10 мая 2010
пн
16:00
Шинник
1 : 1
Салют
10.05.2010
10 мая 2010
пн
16:00
минуты: 46' - 90'
Шинник
1
Салют
1
минуты: 46' - 90'
2.05.2010
2 мая 2010
вс
18:00
Ротор
1 : 0
Шинник
2.05.2010
2 мая 2010
вс
18:00
был в запасе
Ротор
1
Шинник
0
был в запасе
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
Волгарь
0 : 1
Шинник
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
минуты: 1' - 65'
Волгарь
0
Шинник
1
минуты: 1' - 65'
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
16:00
Шинник
0 : 0
Мордовия
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 86' - 90'
Шинник
0
Мордовия
0
минуты: 86' - 90'
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
16:00
Краснодар
2 : 1
Шинник
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
16:00
минуты: 30' - 90'
Краснодар
2
Шинник
1
минуты: 30' - 90'
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
Шинник
1 : 0
Динамо
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
минуты: 87' - 90'
Шинник
1
Динамо
0
минуты: 87' - 90'