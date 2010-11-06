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Никола Никезич
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Черногория
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
Волгарь
2 : 1
Кубань
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 68' - 90'
Волгарь
2
Кубань
1
минуты: 68' - 90'
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
18:00
Ротор
0 : 3
Кубань
28'
28'
28'
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 46'
Ротор
0
Кубань
3
минуты: 1' - 46'
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
18:00
Кубань
0 : 2
Мордовия
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
18:00
минуты: 74' - 90'
Кубань
0
Мордовия
2
минуты: 74' - 90'
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
18:00
Краснодар
0 : 1
Кубань
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
18:00
минуты: 85' - 90'
Краснодар
0
Кубань
1
минуты: 85' - 90'
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
17:30
Кубань
1 : 1
Шинник
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
17:30
минуты: 1' - 71'
Кубань
1
Шинник
1
минуты: 1' - 71'
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
17:30
Кубань
1 : 0
Динамо
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
17:30
был в запасе
Кубань
1
Динамо
0
был в запасе
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
16:30
Сочи
0 : 0
Кубань
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
16:30
минуты: 90' - 90'
Сочи
0
Кубань
0
минуты: 90' - 90'
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
Кубань
3 : 0
Урал
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
был в запасе
Кубань
3
Урал
0
был в запасе
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:00
Волга
0 : 0
Кубань
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
18:00
минуты: 88' - 90'
Волга
0
Кубань
0
минуты: 88' - 90'
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
19:30
Кубань
1 : 0
Химки
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
19:30
минуты: 90' - 90'
Кубань
1
Химки
0
минуты: 90' - 90'
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
19:30
Кубань
1 : 0
СКА-Хабаровск
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
19:30
минуты: 90' - 90'
Кубань
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 90' - 90'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:30
Кубань
3 : 0
Луч
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:30
минуты: 1' - 60'
Кубань
3
Луч
0
минуты: 1' - 60'
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:00
Салют
1 : 2
Кубань
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:00
минуты: 1' - 87'
Салют
1
Кубань
2
минуты: 1' - 87'
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:30
Авангард
1 : 2
Кубань
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:30
минуты: 1' - 67'
Авангард
1
Кубань
2
минуты: 1' - 67'
9.07.2010
9 июля 2010
пт
19:00
Кубань
6 : 1
Волгарь
9.07.2010
9 июля 2010
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
6
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
6.07.2010
6 июля 2010
вт
19:00
Кубань
3 : 0
Ротор
43', 62'
43', 62'
43', 62'
6.07.2010
6 июля 2010
вт
19:00
43', 62'
минуты: 1' - 75'
Кубань
3
Ротор
0
минуты: 1' - 75'
26.06.2010
26 июня 2010
сб
17:00
Мордовия
3 : 0
Кубань
26.06.2010
26 июня 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
3
Кубань
0
минуты: 1' - 90'
12.06.2010
12 июня 2010
сб
19:00
Кубань
3 : 0
Краснодар
12.06.2010
12 июня 2010
сб
19:00
минуты: 88' - 90'
Кубань
3
Краснодар
0
минуты: 88' - 90'
4.06.2010
4 июня 2010
пт
17:30
Шинник
0 : 1
Кубань
4.06.2010
4 июня 2010
пт
17:30
минуты: 1' - 87'
Шинник
0
Кубань
1
минуты: 1' - 87'
1.06.2010
1 июня 2010
вт
18:00
Динамо
0 : 2
Кубань
1.06.2010
1 июня 2010
вт
18:00
минуты: 1' - 86'
Динамо
0
Кубань
2
минуты: 1' - 86'
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