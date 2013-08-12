Степан Рябоконь
№3
Защитник
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Команда
СКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 18:00
Ротор
0 : 0
Нефтехимик
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 18:00
был в запасе
Ротор
0
Нефтехимик
0
был в запасе
7.08.2013 7 авг. 2013 ср 16:00
Ангушт
0 : 2
Ротор
7.08.2013 7 авг. 2013 ср 16:00
был в запасе
Ангушт
0
Ротор
2
был в запасе
2.08.2013 2 авг. 2013 пт 18:00
Ротор
1 : 1
Уфа
2.08.2013 2 авг. 2013 пт 18:00
был в запасе
Ротор
1
Уфа
1
был в запасе
28.07.2013 28 июля 2013 вс 17:30
Химик
1 : 0
Ротор
28.07.2013 28 июля 2013 вс 17:30
был в запасе
Химик
1
Ротор
0
был в запасе
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:30
Ротор
2 : 0
Шинник
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:30
был в запасе
Ротор
2
Шинник
0
был в запасе
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
Ротор
1 : 2
СКА-Хабаровск
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
был в запасе
Ротор
1
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
7.07.2013 7 июля 2013 вс 14:00
Енисей
1 : 4
Ротор
7.07.2013 7 июля 2013 вс 14:00
минуты: 87' - 90'
Енисей
1
Ротор
4
минуты: 87' - 90'