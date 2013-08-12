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Степан Рябоконь
№3
Защитник
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Команда
СКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
2012/2013
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
Ротор
0 : 0
Нефтехимик
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
был в запасе
Ротор
0
Нефтехимик
0
был в запасе
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
16:00
Ангушт
0 : 2
Ротор
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
16:00
был в запасе
Ангушт
0
Ротор
2
был в запасе
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
18:00
Ротор
1 : 1
Уфа
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
18:00
был в запасе
Ротор
1
Уфа
1
был в запасе
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:30
Химик
1 : 0
Ротор
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:30
был в запасе
Химик
1
Ротор
0
был в запасе
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:30
Ротор
2 : 0
Шинник
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:30
был в запасе
Ротор
2
Шинник
0
был в запасе
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
Ротор
1 : 2
СКА-Хабаровск
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
был в запасе
Ротор
1
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
7.07.2013
7 июля 2013
вс
14:00
Енисей
1 : 4
Ротор
7.07.2013
7 июля 2013
вс
14:00
минуты: 87' - 90'
Енисей
1
Ротор
4
минуты: 87' - 90'