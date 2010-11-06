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Борут Семлер
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Словения
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
Мордовия
2 : 0
Волга
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 61' - 90'
Мордовия
2
Волга
0
минуты: 61' - 90'
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
18:00
Мордовия
1 : 2
КАМАЗ
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
18:00
минуты: 75' - 90'
Мордовия
1
КАМАЗ
2
минуты: 75' - 90'
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
18:00
Кубань
0 : 2
Мордовия
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 78'
Кубань
0
Мордовия
2
минуты: 1' - 78'
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
15:00
Химки
0 : 3
Мордовия
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Химки
0
Мордовия
3
минуты: 1' - 90'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
Мордовия
0 : 0
Луч
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
минуты: 62' - 90'
Мордовия
0
Луч
0
минуты: 62' - 90'
3.09.2010
3 сент. 2010
пт
19:00
Краснодар
4 : 1
Мордовия
64'
64'
64'
3.09.2010
3 сент. 2010
пт
19:00
минуты: 1' - 69'
Краснодар
4
Мордовия
1
минуты: 1' - 69'
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
17:00
Мордовия
3 : 2
Динамо
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
17:00
минуты: 80' - 90'
Мордовия
3
Динамо
2
минуты: 80' - 90'
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
17:00
Мордовия
1 : 0
Шинник
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
17:00
минуты: 80' - 90'
Мордовия
1
Шинник
0
минуты: 80' - 90'
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
12:00
Сочи
1 : 3
Мордовия
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
12:00
минуты: 62' - 90'
Сочи
1
Мордовия
3
минуты: 62' - 90'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
Балтика
2 : 2
Мордовия
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:00
минуты: 54' - 90'
Балтика
2
Мордовия
2
минуты: 54' - 90'
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
17:00
Мордовия
2 : 1
Иртыш
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
17:00
минуты: 75' - 90'
Мордовия
2
Иртыш
1
минуты: 75' - 90'
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
Мордовия
1 : 1
Урал
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
минуты: 81' - 90'
Мордовия
1
Урал
1
минуты: 81' - 90'
9.07.2010
9 июля 2010
пт
18:00
Волга
3 : 0
Мордовия
9.07.2010
9 июля 2010
пт
18:00
минуты: 50' - 90'
Волга
3
Мордовия
0
минуты: 50' - 90'
6.07.2010
6 июля 2010
вт
17:00
КАМАЗ
2 : 1
Мордовия
6.07.2010
6 июля 2010
вт
17:00
минуты: 80' - 90'
КАМАЗ
2
Мордовия
1
минуты: 80' - 90'
26.06.2010
26 июня 2010
сб
17:00
Мордовия
3 : 0
Кубань
26.06.2010
26 июня 2010
сб
17:00
минуты: 65' - 90'
Мордовия
3
Кубань
0
минуты: 65' - 90'
23.06.2010
23 июня 2010
ср
17:00
Мордовия
2 : 1
Химки
23.06.2010
23 июня 2010
ср
17:00
минуты: 68' - 90'
Мордовия
2
Химки
1
минуты: 68' - 90'
15.06.2010
15 июня 2010
вт
11:00
Луч
2 : 0
Мордовия
90'
90'
90'
15.06.2010
15 июня 2010
вт
11:00
минуты: 35' - 90'
Луч
2
Мордовия
0
минуты: 35' - 90'
12.06.2010
12 июня 2010
сб
11:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Мордовия
12.06.2010
12 июня 2010
сб
11:00
минуты: 1' - 76'
СКА-Хабаровск
3
Мордовия
1
минуты: 1' - 76'
4.06.2010
4 июня 2010
пт
17:00
Мордовия
0 : 1
Авангард
4.06.2010
4 июня 2010
пт
17:00
минуты: 70' - 90'
Мордовия
0
Авангард
1
минуты: 70' - 90'
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
Ротор
0 : 6
Мордовия
16'
16'
16'
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
16'
минуты: 1' - 90'
Ротор
0
Мордовия
6
минуты: 1' - 90'
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