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Владимир Сандркин
№64
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:00
Мордовия
0 : 2
СКА-Хабаровск
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:00
был в запасе
Мордовия
0
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
17:30
Салют
1 : 1
Мордовия
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
17:30
был в запасе
Салют
1
Мордовия
1
был в запасе