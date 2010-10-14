Владимир Сандркин
№64
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 17:00
Мордовия
0 : 2
СКА-Хабаровск
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 17:00
был в запасе
Мордовия
0
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
3.10.2010 3 окт. 2010 вс 17:30
Салют
1 : 1
Мордовия
3.10.2010 3 окт. 2010 вс 17:30
был в запасе
Салют
1
Мордовия
1
был в запасе