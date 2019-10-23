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Лента
Матч-центр
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Руслан Корян
№9
Нападающий
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Армения
Дата рождения
15 июня 1988 (31) год
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
15:00
Спартак-2
7 : 2
Факел
45'
27'
45'
27'
45'
27'
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
15:00
45'
минуты: 1' - 90'
Спартак-2
7
Факел
2
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
Текстильщик
1 : 4
Факел
51'
51'
51'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
51'
минуты: 1' - 90'
Текстильщик
1
Факел
4
минуты: 1' - 90'