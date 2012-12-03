Максим Жестков
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
3.12.2012 3 дек. 2012 пн 17:00
Мордовия
1 : 1
Амкар
3.12.2012 3 дек. 2012 пн 17:00
был в запасе
Мордовия
1
Амкар
1
был в запасе
6.10.2012 6 окт. 2012 сб 15:30
Волга
0 : 2
Мордовия
6.10.2012 6 окт. 2012 сб 15:30
был в запасе
Волга
0
Мордовия
2
был в запасе
20.07.2012 20 июля 2012 пт 18:00
Мордовия
2 : 3
Локомотив
20.07.2012 20 июля 2012 пт 18:00
был в запасе
Мордовия
2
Локомотив
3
был в запасе